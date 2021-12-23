ماذا قال أقارب خط الصعيد "شعيب" عنه بعد وفاته؟.. اعرف التفاصيل.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، من قرية القرامطة غرب دائرة مركز سوهاج، التقى من خلاله بأقارب خط الصعيد شعيب الذى وافته المنية عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها المستشفى، وتم دفنه بمقابر العائلة وإقامة العزاء له، وأكد أقاربه على حبهم له وكان دائم النصيحة لهم بضرورة الإلتزام والبعد كل البعد عن المشاحنات والمشاجرات.

فى البداية قال عبده حسان ابن عم خط الصعيد: بعد خروجه من السجن قام ببناء هذا المنزل فى الزراعات بعيد عن الناس الذين قام بإعتزالهم تماما وبعدها بدأ يستقبل أصدقائه والتزم بالصلاة وشارك فى عمليات الصلح بين الأهالى وكانت نفسيته سيئة جيدا لأن فقد نجله حميد أثناء تواجده فى السجن وفقد زوجته الأولى وكان دائم النصح لنا بالإلتزام والتعاون وعدم تكرار تجربته فى السجن التى ظل فيها ما يقرب من 21 سنة هى مدة السجن له.

وأضاف : وأنا صغير سمعت عنه حكايات كثيرة وأنه رفض الحصول على أموال فى مقابل نشر قصة حياته وحضر إليه عدد كبير من المنتجين والمخرجين إلا أنه كان رافض رفض تام نشر قصته وكان يطلب مننا ويقول ما حدث لى لا أريد أن يحدث لكم وخط الصعيد سيظل فخر لنا ونحن نكرم فى البلاد والعائلات من أجل خط الصعيد وهو من قام بتسليم نفسه وبنفسه ولم تقم الشرطة بالإمساك به.

ويقول محمد جمال: أن خط الصعيد شعيب علم الدين هو جدى وكان يحبنى جدا وكان يقول لى تعلم ولا تترك المصحف كان يستقبلنا فى المنزل بلطف وأنا جالس معه كنت أشعر بالفخر وكان الأهالى متواصلين معه بشكل كبير وكل الأهالى كانوا يحضروا إلى منزله من أجل مشاركتهم فى الصلح والفصل بين المتشاجرين.

يذكر أن خط الصعيد "شعيب علم الدين" توفى وذلك على إثر إصابته بأزمة قلبية دخل بعدها إلى العناية المركزة وتم دفنه بمقابر العائلة بناحية قرية القرامطة مسقط رأسه حيث تعدد الحكايات والأساطير حوله ولقبته الصحافة الفرنسية " روبين هود الصعيد" حيث زاع صيته فى الثمانيات من القرن الماضى وأستمرت حكياته وأساطيره ما بين قتل وتهديد وفرض سطوة وإتاوات ومقاومة.

وفى عام 1985 سلم شعيب خط الصعيد نفسه للأجهزة الأمنية، وصدر عليه الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 20 سنة قضى شعيب مدة العقوبة، وبعد خروجه من السجن قرر التوبة وتزوج وأنجب طفلا يدعى محمد، وعاش بين أهل قريته، واختفت أخباره، ولم يتبق من الخط إلا نظراته الحادة، حيث كان يعيش في قرية "القرامطة" مع زوجته وابنه الوحيد.

سلم شعيب نفسه لأجهزة الأمن وقتها بعد تدخل نواب في البرلمان بسوهاج، وأقنعوا شعيب بتسليم نفسه للشرطة واستجاب وسلم نفسه للشرطة، وتم اتهامه في 39 جريمة متنوعة، ولم يثبت في حقه سوى 2 منها وصدر عليه حكمين بالسجن 20 سنة.

وأثناء سجنه توفى ابنه الوحيد 27 سنة فى حادث سيارة، وبعدها توفيت زوجته وخرج من السجن في عام 2005، وعقب خروجه قرر التوبة والالتزام وتزوج وأنجب ولدا، وفى شهر ديسمبر 2010 أعلنت الشرطة في بيان لها، أنها ألقت القبض على "شعيب" بتهمة حيازة بندقية آلية وكمية من الطلقات، وبعدها عادت أخباره للظهور من جديد، وعمل خفيرا بأحد الشوادرحتى توفى مساء أمس.



المنزل فى مكان بعيد على المواطنين وسط الزراعات



تكعيبة العنب التى كان يجلس تحتها خط الصعيد



محرر اليوم السابع بجوار منزل خط الصعيد



مكان استقبال اضيوف تحت تكعيبة العنب



منزل خط الصعيد شعيب علم الدين (1)



منزل خط الصعيد شعيب علم الدين (2)



منزل خط الصعيد شعيب علم الدين (3)