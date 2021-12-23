لجنة مركز ضمان الجودة والاعتماد تزور كليتى التجارة والهندسة بجامعة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت كليتي التجارة وكلية الهندسة اليوم لجنة مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة وذلك فى ضوء رؤية كليتي الهندسة و التجارة جامعة أسوان للانطلاق نحو التطوير والتنمية بمختلف المجالات التعليمية والعلمية وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة.

وأضاف الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة،إن اللجنة ضمت كلا من: الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة والدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسةوالدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والشبكات بالجامعة والدكتور عاطف شحاته مدير وحدة الضمان والجودة بكلية التربية والدكتوره إيمان وجدى مدير وحدة الضمان والجودة بكلية التربية النوعية. وعقدت اللجنة اللقاء.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين، عميد كلية الهندسة، الي أهمية زيارة اللجنة الي كلية الهندسة وذلك بهدف متابعة ملفات الجودة بالكلية ولمعرفة استعدادت كلية الهندسة لزيارة إعتماد برنامج مدنى خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021 /2022 للارتقاء بالعملية التعليمية بكلية الهندسة. واوضح الدكتور حسن الامين عميد كلية التجارة بإنه أشادت اللجنة بما حققته كلية التجارة فى الفترة الأخيرة وتطلعها لتحقيق العديد من النجاحات على مستوى الجامعة في مختلف المجالات المتعددة كما قامت اللجنة بالوقوف على الخطوات اللازمة لاعتماد برنامج إدارة الأعمال بكلية التجارة والتوجيه والمساندة من أجل التقدم لاعتماد العديد من البرامج.