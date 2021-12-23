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لتجنب الحوادث.. تعرف على وصايا المرور أثناء ظهور الشبورة بالطرق والمحاور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:00 ص
لتجنب الحوادث.. تعرف على وصايا المرور أثناء ظهور الشبورة بالطرق والمحاور الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تظهر شبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، طبقا لتوقعات الإرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.

 

وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير للمرور باتباع تعاليم القياده الآمنه فى الشبورة منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

 

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

 

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

 

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.

 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 

الشبورة

الطرق السريعة

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ادارة المرور

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