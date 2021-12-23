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كلية الشرطة تعلن قبول 2450 طالبا لهذا العام

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:24 م
كلية الشرطة تعلن قبول 2450 طالبا لهذا العام اكاديمية الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضي

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أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2450 طالبا، بينهم ألف طالب من الحاصلين على الثانوية، و1400 من خريجي الحقوق، والباقي من خريجي كليات أخرى.
 
 

نتيجة كلية الشرطة

نتيجه كليه الشرطه

نتيجة الشرطة 2021

اسماء المقبولين بالشرطة

اسماء الناجحين بالشرطة

اكاديمية الشرطة

الداخلية

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