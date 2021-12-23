كلية الشرطة تعلن قبول 2450 طالبا لهذا العام

محمود عبد الراضي

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2450 طالبا، بينهم ألف طالب من الحاصلين على الثانوية، و1400 من خريجي الحقوق، والباقي من خريجي كليات أخرى.