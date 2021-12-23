قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة تقدم الخدمات الطبية والفحص بقرية الزعفرانة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أجرت اليوم، قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، الكشف الطبي علي 182 مواطنا من مواطني قرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال محافظة البحر الأحمر.

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة تأتي ضمن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تجوب قرى محافظة البحر الأحمر شهريا والتي انطلقت خلال الشهر الجارى من قري الجنوب حتي انتهت بالزعفرانة.

من جانبه، أعلن مجلس مدينة رأس غارب التابع لها قرية الزعفرانة، أن اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، كلف رئيس قرية الزعفرانة، بمتابعة أعمال القافلة الطبية لاهالى قرية الزعفرانه، وعرب عايش، وتذليل جميع العقبات، وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين .

وفرر مجلس مدينة رأس غارب، بمشاركة موظفى ادارة محو الامية بالوحدة المحلية للمدينة لمرافقة القافلة، وعمل حصر للاميين بالقرية وفتح فصول لمحو اميتهم . وأكد أن القافلة استغرقت اليوم وامس وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 182 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وكذا تم اجراء عدد 33 فحص معملي ، و تم اجراء عدد 23 فحص أشعة، وسونار وكذا تم إجراء عدد 32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.