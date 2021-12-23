قافلة تضم عدد من التخصصات الطبية للكشف على أهالى محافظة مطروح بالمجان

مطروح : حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه إستمراراً لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق مع عدة جهات، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنظم اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ ،بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح قافلة طبية موسعة خلال يومى 23 و24 ديسمبر، لمركز ومدينة السلوم بها عدد من التخصصات الطبية والأدوية مع تقديم العلاج مجانا.

وأوضح الدكتورمحمد شعبان المنسق العام للقافلة بالامانه العامة لمجلس الوزراء، أن القافلة الطبية الموسعة تضم عدد من التخصصات الطبية ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية ) علي نفقة الدولة ، وذلك بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية و مديرية الشئون الصحية بمطروح ،وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة 23 -24 ديسمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعه الثالثة عصرا بمركز ومدينة السلوم مع التسجيل بأولوية الحضور، وسيتم توزيع جميع الادوية بالمجان تحت اشراف المختصين بجامعة كفر الشيخ .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للجنة الطبية بمجلس الوزراء، والدكتورعبدالرازق دسوقي "رئيس جامعة كفر الشيخ " ،والنائب جمال الشوري "عضو مجلس النواب" على المشاركة الفاعلة فى تقديم الخدمات الطبية لأهالى مطروح، مع التوجيه لجميع الاجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة، وتحقيق المستهدف للاستفادة منها مع الاعلان عنها للوصول الى جميع الاهالى بالسلوم.