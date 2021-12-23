اليوم السابع
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قارئ يشكو عدم تواجد أعمدة إنارة بقرية العوامرية بالشرقية.. والمحافظة ترد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:00 ص
قارئ يشكو عدم تواجد أعمدة إنارة بقرية العوامرية بالشرقية.. والمحافظة ترد السلك الكهربائى على الخشب
أحمد جمال الدين- الشرقية - إيمان مهنى

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أرسل القارئ وائل علاء المقيم  فى قرية العوامرية بمحافظة الشرقية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من عدم وجود أعمدة إنارة، وأن السلك السارى به التيار معلق على لوح خشبى معرض للسقوط فى أى لحظة، مما ينذر بتعرض المارة لخطر الصعق الكهربائى. 

وطالب القارئ فى رسالته بضروة توفير أعمدة إنارة تكون بديلة عن الألواح الخشبية.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، أنه جاري عرض شكوى المواطن على الجهة المختصة وتكليف بمعاينتها واتخاذ ما يلزم من إجراء لإزالة أسبابها وموافتنا بالرد.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع

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