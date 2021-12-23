قارئ يشكو عدم تواجد أعمدة إنارة بقرية العوامرية بالشرقية.. والمحافظة ترد

أحمد جمال الدين- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ وائل علاء المقيم فى قرية العوامرية بمحافظة الشرقية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من عدم وجود أعمدة إنارة، وأن السلك السارى به التيار معلق على لوح خشبى معرض للسقوط فى أى لحظة، مما ينذر بتعرض المارة لخطر الصعق الكهربائى.

وطالب القارئ فى رسالته بضروة توفير أعمدة إنارة تكون بديلة عن الألواح الخشبية.