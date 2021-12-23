اليوم السابع
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غداً 12 منتصف الليل.. قطع المياه ببعض الأحياء لأعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:28 ص
غداً 12 منتصف الليل.. قطع المياه ببعض الأحياء لأعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية ( حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة )، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 24 / 12/ 2021،  وحتى الساعة 8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 25 / 12/  2021.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.
 
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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