عرض مسرحى للأطفال لمكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتعاون مع فريق فريق "كانجارو"

الشرقية - إيمان مهنى

تنظم مكتبة مصر العامة بالزقازيق ، بالتعاون مع فريق كانجارو عرض مسرحى للأطفال وذلك غداً الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر المكتبة .

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبه مصر العامة،أن نشاط المسرح بالمكتبة هو نشاط مستمر طوال العام لأعضاء المكتبة لينمي التأمل والإستنتاج واستيعاب طاقه الطفل الذهنية والحركية،وإستغلال نشاطه و تحريك مشاعر الأطفال و تهذيبها على نحو سامي،مشيرة إلى إن هذا النشاط يضع الطفل أمام عالم ينبض بالحياة و يشع بنور الأضواء ولإثراء الثقافة و المعرفة لدى الأطفال .

وفى هذا الإطار أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أهمية مسرح الطفل تكمن في أسباب عديدة ، منها كونه وسيلة للمتعة والتسلية وإثراء قاموس الطفل اللغوي و تنمية قدرة الطفل على التعبير و إكتساب قيما تربوية و أخلاقية ووسيلة لتخفيف الضغوط النفسية و التوتر النفسي للطفل و تعزيز الثقة بالنفس،لاسيما للأطفال المشاركين بالتمثيل و تنمية القدرة على الصبر والتحمل وتنمية الحاسة النقدية والذوق الفني و الجمالي للطفل و تكسب الطفل العديد من العادات الإجتماعية و القيم السلوكية الجميلة.







