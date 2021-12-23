طقس الغربية الآن.. هطول أمطار متوسطة وسماء ملبدة بالغيوم ونشاط للرياح.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية مساء اليوم الخميس إلى هطول أمطار متوسطة على مدن ومراكز المحافظة.

وشهدت المحافظة تقلبات جوية مفاجئة، حيث كانت سماء المحافظة تشهد سماء صافية وشمس ساطعة وتحولت حالة الطقس بشكل مفاجئ وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة، وانخفضت درجة الحرارة ونشاط للرياح.



وهطلت الأمطار المتوسطة على مدن ومراكز المحافظة ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمتابعة موجة الطقس السيئ والتعامل مع الأمطار.

وألغي محافظ الغربية الإجازات بغرفة الأزمات مع انعقادها على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل معها فوراً.