ضحية لدجال بولاق: تزوجنى 3 أشهر وكان بيعمل سحر أسود فى المقابر.. بث مباشر

كتب إيهاب المهندس

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا مع إحدى السيدات من ضحايا دجال بولاق الدكرور، وأكدت أنه قال لها "عليكى جن ساكن فى الرحم وتزوجنى 3 شهور وكان بيعمل سحر أسود فى المقابر.

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت (مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، اعترف المتهم بنصبه على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، أقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، اعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامي وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، المتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.