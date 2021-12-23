ضبط 4240 عبوة مقرمشات أطفال منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية ،حملة مفاجئه على الاسواق والمتاجر، لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملات عن ضبط 4240 عبوة مقرمشات خاصة بالأطفال منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام.



وضبط 3852 لتر بويات مجهولة المصدر تم التلاعب في تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون علي العبوات.



كما أسفرت الحملات عن ضبط 1120 كيلو منتجات البان تم التلاعب في تاريخ الإنتاج المدون عليها.



وضبط 9 جراكن منفحة منتجات البان مجهولة المصدر باجمالي270 كيلو للتلاعب في تاريخ الإنتاج والصلاحية،وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



وأشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .



من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على مصانع المواد الغذائية و المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية،مشددا على متابعة وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .







