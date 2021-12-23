ضبط 36 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شن الحملات الأمنية لضبط المتهمين بحيازة المواد المخدرة، والقضاء على بؤر ترويجها بأنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 36 متهما بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، والاستروكس، والبودر، والهيروين، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.