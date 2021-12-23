ضبط مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالإسماعيلية وتحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 450 قطعة مواد غذائية وتموينية، منتهية الصلاحية وذلك بنطاق حي ثالث.

كذلك ضبط مخبز بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، لتصرفه في كمية من الدقيق المدعم بدون وجه حق وتبلغ الكمية 500 كيلو.

وفي القنطرة شرق تم ضبط 171 عبوة مبيدات وأسمدة و181 عبوة أدوية طب بيطري منتهية الصلاحية.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومكافحة بيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكدًا على تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين.



مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية

مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية

مواد غذائية منتهية الصلاحية

مواد غذائية منتهية الصلاحية