اليوم السابع
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ضبط عامل سرفيس بمطار القاهرة حاول تهريب أكياس تبغ حول جسده.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:26 م
ضبط عامل سرفيس بمطار القاهرة حاول تهريب أكياس تبغ حول جسده.. صور المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك، بالإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب، رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة عامل سرفيس لتهريب عدد من أكياس التبغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.
 
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 أثناء خروج عامل السيرفس من صالة السفراشتبه نجاح لطفي مأمور الجمرك، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك قام بتكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان رئيس القسم بتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 40 كيس تبغ مخبأة حول جسده وقدميه غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، حيث أفاد بحصوله عليهم بمساعدة أحد زملائه من الأسواق الحرة ومحاولته للخروج بهم من صالة السفر للإستفادة من فرق السعر.
 
 
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قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 217 لسنة 2021.
 
 
 

الجمارك

مطار القاهرة

اكياس تبغ

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