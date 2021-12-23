ضبط شقيقين بتهمة التشاجر والاعتداء على مؤذن مسجد بسبب خلافات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على مؤذن مسجد بالضرب، بسبب اعتداء المجني عليه على شقيق المتهمين سابقا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من مؤذن اتهم فيه شقيقين بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم. بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مع المجني عليه، واعتداءه سابقا على شقيقهما بالضرب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.