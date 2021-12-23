ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص بالبحيرة .. صور

البحيرة - ناصر جودة

قام جهاز حماية المستهلك بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد الحسينى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام،برئاسة عمر لبيب بحملة رقابية مكبرة.

وأسفرت عن ضبط اكاديمية طبية بناحية دمنهور لتعليم وتدريب التمريض والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية بدون ترخيص، وتقوم بوضع اعلانات مضللة على صفحات التواصل الاجتماعى وتتقاضى من الطالب للدورة التدريبية الواحدة مبلغ 7500 جنيه ، ومدتها عدة شهور وتوهم الطلبة بحصولهم على شهادات معتمدة حكومية لتعليم مهنة التمريض والعلوم الطبية ،واثناء الضبط تبين تواجد عدد 95 طالب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تم التحفظ على الاتى :



- 13 كتاب متنوع لتعليم التمريض للطلبة (دليل الإسعافات الاولية + أساسيات التمريض + فارما كولوجى+ الفسيولوجى + التمريض الباطنى والجراحى+ تمريض الطوارىء والرعاية الحرجة+ الميكروبيولوجى والطفيليات ).



- عدد 3 كشف للحضور والانصراف للطلبة بعدد 14 ورقة.



- 40 ورقة اعلان عن نشاط الاكاديمية.



- جهاز قياس سكر الدم .



- علبة شرايط تحليل سكر مفتوحة .



- 132 سرنجة 3 مل داخل علبة كرتون مفتوحة .



- 170 كانيولا داخل عدد 2 اثنين علبة



- جهاز ضغط زئبقى و سماعة طبيب .



- 2 ترمومتر لقياس درجة الحرارة وترمومتر رقمى لقياس الحرارة



- 2 انبوبة بلاستيكية تستخدم فى اغراض طبية



- 95 كارنيه دراسي مدون علية لطلبة للفرقة الاولى والثانية لعام 2021/ 2022



جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة، والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد والمخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، حيث شدد اللواء محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



الأكاديمية



جانب من المضبوطات



