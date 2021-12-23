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صور.. شاهد ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة خلال جهود قوات حرس الحدود فى شهر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:10 ص
صور.. شاهد ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة خلال جهود قوات حرس الحدود فى شهر ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة خلال جهود قوات حرس الحدود
كتب زكى القاضى

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تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9000 طلقة أعيرة مختلفة، وذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى.
 
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كما تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 1050 كجم لجوهر الحشيش المخدر و1020 كجم لنبات البانجو المخدر، و93 ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و10 كجم لمادة الأفيون المخدر و150 كجم لنبات الهيدرو المخدر.
 
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كما نجحت عناصر حرس الحدود فى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء حيث أسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالي 90 فدانا من نبات الخشخاش، وضبط عدد من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالي 3.5 طن بانجو جاف و5.5 طن بانجو مطحون و120 كجم بذور بانجو و50 كجم بودرة حشيش و120 فرش حشيش و2 مصنع حشيش بمشتملاته وضبط 12 فتحة نفق.
 
كما تم ضبط 230 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط 97 جهاز تنقيب عن خام الذهب، و3450 جوال أحجار لخام الذهب و5 هواتف اتصال بالأقمار الصناعية، و2 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.
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وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود 2267 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
 
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يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

حرس الحدود

سلاح

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود

عناصر ارهابية

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