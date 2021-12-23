اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:58 م
أكرم القصاص
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صالون جامعة الإسكندرية: عواصم غربية تستغل حقوق الإنسان للابتزاز ولا تطبقها لديها

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:26 م
صالون جامعة الإسكندرية: عواصم غربية تستغل حقوق الإنسان للابتزاز ولا تطبقها لديها جانب صالون جامعة الإسكندرية

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عقدت جامعة الإسكندرية صالونا للحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية أ. د عبد العزيز قنصوه، وعميد كلية الآداب د. هاني خميس، وأ.د سحر الشريف وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أدار د. أحمد فؤاد منسق الصالون، ود. هاني زحير مدير وحدة ضمان الجودة ندوة كان المتحدث الرئيسي فيها د. مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية المتحدث الرئيسي، وأ. د عبد الله أبو خضرة استاذ بكلية هندسة بني سويف والكاتب الصحفي أيمن السيسي رئيس قسم التحقيقات، وذلك تحت عنوان: "اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحديات ومعايير مزدوجة" عن قواعد تطبيق إعلان حقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر عام 1948، وبحضور طلابي مميز.

  

بدأ الدكتور مختار حديثه بشرح كواليس الإعلان الذي استغرقت مناقشات صياغته نحو عامين وشدد على ضرورة إدارة الفرد لحياته من خلال القانون، مع ملاحظة أن القوى الغربية المنتصرة في الحرب العالمية استغلت تلك المبادئ لتشويه وابتزاز الخصوم فين حين أنها تغاضت عن تطبيق بعض تلك المبادئ لديها أو لدي من يتحالف معها.

 

فيما أوضح د. عبد الله أبو خضرة في كلمته أن الإسكندرية نالها كثير من التطوير من خلال مشروعات قومية ستدفع اقتصاديات الإسكندرية للأمام.

 

بينما تساءل د. أحمد عن التناقض الذي يسود سياسات بعض العواصم الغربية ذات التاريخ الاستعماري العنصري حين تقمع حرية التعبير لدى مواطنيها، ومن ناحية أخرى تبتز وتضغط على دول بعينها.


حقوق الانسان

الدول الغربية

الابتزاز السياسي

اخر الاخبار

جامعة الاسكندرية

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