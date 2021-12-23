شاهد أعمال تطوير مضمار الهجن والفروسية وتطوير الميادين بشرم الشيخ .. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مضمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ،ضمن الجولات اليومية التفقدية لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الجارية.

وأشار فودة فى بيان له اليوم،أن الأعمال تشمل رفع كفاءة المنصة الرئيسية ومنصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، وأعمال إنشاء المسجد وحظائرالحيوانات، العيادة البيطرية، المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار.



وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ لعدة مؤتمرات كبرى هامة منها منتدي شباب العالم، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، تفقد المحافظ أعمال الانارة بالطريق الدائري والميادين منها ميدان مدخل مدينة شرم الشيخ أمام بوابة المدينة، بالإضافة أعمال التجميل والتشجير وزراعة أحواض الزهور بطرق وميادين المدينة.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.





احد المشروعات



الأعمال الجارية بالمشروع



الأعمال القائمة



الأعمال بجنوب سيناء



الجولة



المضمار



جانب من الأعمال بجنوب سيناء



جانب من الأعمال



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الحدث



مشروعات جنوب سيناء



مشروعات



هلى هامش الجولة



