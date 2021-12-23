اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شؤون الحرمين تفتح 58 بابًا للدخول والخروج من المسجد الحرام

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:03 م
شؤون الحرمين تفتح 58 بابًا للدخول والخروج من المسجد الحرام المسجد الحرام
الرياض أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الخميس، حزمة من الخدمات لقاصدى المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين، من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات التطهير التى تصل إلى (10) مرات يومياً.

 

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التى من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمرى بيت الله الحرام على أداء مناسكهم فى أجواء روحانية يحفُّها الخشوع والسكينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأوضح الجابرى أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها: الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدى المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

 


شؤون الحرمين

الحج والعمرة

المسجد الحرام

مكه والمدينة

المعتمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة