شؤون الحرمين تفتح 58 بابًا للدخول والخروج من المسجد الحرام

الرياض أ ش أ

وفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الخميس، حزمة من الخدمات لقاصدى المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين، من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات التطهير التى تصل إلى (10) مرات يومياً.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التى من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمرى بيت الله الحرام على أداء مناسكهم فى أجواء روحانية يحفُّها الخشوع والسكينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الجابرى أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها: الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدى المسجد الحرام والتسهيل عليهم.