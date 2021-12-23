سفير مصر لدى الجمهورية اليمنية يلتقي رئيس الوزراء اليمنى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، حيث ناقشا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

أكد السفير المصرى – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة التحديات التي تعترض اليمن، مشددًا على أهمية التكاتف ووحدة الصف للتغلب على هذه التحديات.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء اليمني الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين.