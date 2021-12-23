اليوم السابع
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سفير مصر في الكويت يبحث مع رئيس مجلس الأمة تعزيز العلاقات البرلمانية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:30 م
سفير مصر في الكويت يبحث مع رئيس مجلس الأمة تعزيز العلاقات البرلمانية السفير أسامة شلتوت
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، اليوم، الخميس، حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، كما تم بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

 

تطرق السفير المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية، خلال اللقاء إلى تميز وتجذر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

 

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على عمق وخصوصية العلاقات التي تجمع الكويت ومصر قيادةً وشعباً على مر تاريخ البلدين.

 

 

 

 

 


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