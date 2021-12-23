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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23-12-2021

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:42 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23-12-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23-12-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.22 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.14 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.65 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.65 جنيه للشراء.
 
52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.23 جنيه للشراء.
 
52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.40 جنيه للشراء.
 
52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.14 جنيه للشراء.
 
52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

47.98 جنيه للشراء.
 
52.09 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي

اسعار الدينار اليوم

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