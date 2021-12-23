اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:54 م
أكرم القصاص
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زراعة 75 شجرة على جانبى ترعة أخميم بسوهاج ضمن مبادرة " أحلى وهى خضرة "

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:58 م
زراعة 75 شجرة على جانبى ترعة أخميم بسوهاج ضمن مبادرة " أحلى وهى خضرة " جانب من زراعة الأشجاء
سوهاج - محمود مقبول

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بزراعة 75 شجرة جديدة على جانبي ترعة أخميم الغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وفي إطار مبادرة المحافظة " أحلى وهي خضرة "

 
وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم زراعة 75 شجرة فيكس، بطول 350 متر بطريق نيدة ـ سوهاج على جانبي ترعة أخميم الغربية، مشيرا إلى أنه تمت أعمال قص وتهذيب ورى الأشجار بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، مشيرا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الزراعة بالحدائق العامة .

 

الشجر المزروع
الشجر المزروع

 

الشجر
الشجر

 

 

جانب من زراعة 75 شجرة جديدة بأخميم
جانب من زراعة 75 شجرة جديدة بأخميم

 

 

زراعة 75 شجرة جديدة بأخميم
زراعة 75 شجرة جديدة بأخميم

 

 

زراعة 75 شجرة جديدة
زراعة 75 شجرة جديدة

 


 


محافظة سوهاج

ترعة أخميم

مبادرة أحلى وهي خضرة

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