روسيا تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة وإعادتها

موسكو أ.ش.أ

دعت روسيا الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، إلى إلغاء تجميد الأصول المالية لأفغانستان وإعادة الأموال إلى هذا البلاد.

وقالت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى بحسب وكالة أنباء "نوفوستي":" نحن ندعو الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإلغاء تجميد الأصول المالية لأفغانستان، فبدون إلغاء تجميد الأصول المالية لن تخرج أفغانستان من الأزمة الحالية".

وأضافت:" ندعو أيضا الولايات المتحدة والمانحين الغربيين الآخرين إلى إعادة الأموال إلى أفغانستان، فالمزيد من التأخير يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار وخسائر كبيرة فى الأرواح وزيادة الهجرة والنشاط الإرهابى وإنتاج المخدرات". هذا وتبنى مجلس الأمن الدولى فى وقت سابق من اليوم قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، فى ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التى يعانيها هذا البلد.

و طالب نائب رئيس الوزراء فى حكومة طالبان الملا عبد الغنى بارادر، الولايات المتحدة بفك تجميد أموال أفغانستان لأن هذه الأموال ملك لأبناء البلاد وليس لأى شخص أو حكومة.

وقال بارادر فى تصريحات له فى كابول نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء، إن ملايين الأشخاص يعانون الآن من الأزمات الاقتصادية والإنسانية الرهيبة، بسبب ما تفرضه الولايات المتحدة من إجراءات.

وأضاف أنه حتى إذا استوفت طالبان جميع شروط المجتمع الدولي، فسيظل العالم غير مقتنع بها، مضيفا "نطلب من الولايات المتحدة أن تتصرف مع أفغانستان كدولة مستقلة وحرة كما تفعل مع دول أخرى فى العالم".