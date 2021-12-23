اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:53 م
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رصف طريق منشية سوادة زاوية سلطان بطول 3500م وصيانة و تركيب 340عمود إنارة بالمنيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:24 م
رصف طريق منشية سوادة زاوية سلطان بطول 3500م وصيانة و تركيب 340عمود إنارة بالمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والوحدات المحلية بالمنيا.

حيث كثفت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة  اشرف فرغلي جهودها في متابعة اعمال النظافة اليومية والانارة وتجميل الطرق بالوحدة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 20 من نفس الشهر حيث قام قسم الإنارة بتركيب 15 كشاف جديد و 25 لمبة ليد جديدة وصيانة 200 كشاف كهرباء، و100 عمود إنارة وصيانة 15خليه كهربائيه و تركيب7 اكشاك كهربائيه و محولاين كهرباء وتم شد اسلاك كهربائيه بطول 300م  حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وتيسير حركة السيارات و منعا للحوادث.


وواصل  قسم البيئة والتجميل أعماله الدورية برفع 150طن من المخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع القرية و القرى التابعة لها، و تم زرع و تهذيب 50 شجرة بالقرية وتم رصف طريق منشية سوادة، زاوية سلطان بطول 3500م ضمن خطة جهاز تعمير وسط و شمال الصعيد لعام 2021,2022  حفاظا على المظهر الخارجي والجمالي للقرية .


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رصف طرق

حياة كريمه

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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