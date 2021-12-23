اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادًا لـ"إبداع 10"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:50 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادًا لـ"إبداع 10" رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، المُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته العاشرة 2022 – 2021، في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات، وإيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

وتتكون لجنة تحكيم المعرض من الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور نجلاء الأشرف ،الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية، وعمر مكي، الأخصائي الفني بإدارة رعاية الشباب .

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، موضحا أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "إبداع 10" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد دسوقي، أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

المشاركون من الطلاب
المشاركون من الطلاب

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

رسومات الطلاب
رسومات الطلاب

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية

 


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