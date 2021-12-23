رئيس جامعة طنطا ونائب محافظ الغربية يشهدان مناقشة رسالة دكتوراة فى "أصول التربية"

الغربية - عادل ضرة

شهد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، مساء اليوم، مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة أمل زكريا قطب عبد الوهاب أبو شارب بعنوان: "القيم التمكينية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعة المصرية بين الواقع والمامول"، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة جامعة طنطا.

يذكر أن لجنة مناقشة الرسالة التي قدمتها الباحثة تكونت من الدكتور محمد على المرصفى، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا "رئيسًا ومناقشا"، والدكتور الهلال الشربينى الهلالى، أستاذ التخطيط التربوى والادارة التعليمية جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق "مناقشًا خارجيا"، والدكتور سمير عبد الوهاب الخويت، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا وعميد كلية التربية الأسبق"مشرفًا"، والدكتوره هويدا محمود الأتربى، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا".

وشارك بالحضور المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، والمهندس أحمد السجيني، والمهندس محمد الحسيني، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وهم : المحاسب محمد عريبي، والمهندس علي عز، ومحمد زايد، ومحمد زين، ومحمد وجيه، ومحمد وفيق، وبلال النحال، وعمرو درويش، ومرفت الكسان، وحنان شوقي، وفايزة صالح، والدكتور عمر حمروش، واحمد بلال، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من كلية التربية ومن جامعة الأزهر.