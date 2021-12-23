رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض الإبداعات الفنية لأسرة طلاب من أجل مصر

صابر سعيد

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، معرض الإبداعات الفنية لأسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية.

وأشاد رئيس الجامعة، بإبداعات الطلاب من الأعمال الفنية المتنوعة التي تم عرضها بمشاركة طلاب أسرة طلاب من اجل مصر، من مختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك اهتماماً كبيراً من الجامعة بالأنشطة الطلابية، وتوفير كافة سبل الدعم للأسر الطلابية بالجامعة لإقامة فعاليات متميزة وهادفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى عرض المنتجات الطلابية وتسويقها و تطوير مهارات المبدعين من طلاب الجامعة بإقامة معارض متنوعة و التواصل مع المجتمع الخارجي.

ضمت معروضات المعرض أعمال رسم بالقلم الرصاص ودرجاته، وإبراز الظل والضوء والملامح واعمال تصوير زيتي يبرز شخصيات وموضوعات من المجتمع المصري ولوحات ديجيتال وأعمال وأشغال فنية.