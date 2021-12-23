رئيس جامعة أسيوط يفتتح المقر الجديد لبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بكلية التجارة

فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على حرص إدارة الجامعة على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة فى مختلف القطاعات بكليات الجامعة، والتي من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة فى مجالاتها والمتزايدة فى حجمها .



جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لبرنامج BIS بالمبنى الجديد لكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عبد السلام نوير عميد الكلية، والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى قايد منسق البرنامج ، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن القائمين على البرنامج.



وخلال كلمته فقد أشاد رئيس الجامعة بالنشاط العلمي لكلية التجارة والتي تعد إحدى أكثر كليات الجامعة تطوراً ومسايرةً لمتطلبات سوق العمل والمتميزة في برامجها العامة والخاصة، مؤكداً أن برنامج BIS يمثل واحداً من أهم البرامج بالجامعة والتي تسهم في إعداد خريجين على مستوى عال من الكفاءة ، كما كشف أن هذا البرنامج وغيره من البرامج الخاصة بالجامعة يمثلون نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي ، وفى ختام كلمته فقد حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره للقائمين على كلٍ من الكلية والبرنامج.



وخلال حفل الافتتاح أكد الدكتور شحاتة غريب أن المقر الجديد للبرنامج والذي يضم 6 قاعات دراسية لا يقل تميزاً عن أي منشأة تعليمية في أرقى دول العالم، كما أكد على الدعم الدائم من إدارة الجامعة للكلية لتتمكن من الاستمرار في تطوير أدائها المتميز بالفعل وداعياً طلاب البرنامج الجديد البالغ عددهم 560 طالباً وطالبة، إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق الدراسي وتطوير مهاراتهم من أجل الحصول على أفضل الفرص المتاحة لهم في سوق العمل مستقبلاً.



وفي هذا الشأن أوضح عميد الكلية أن البرنامج يقدم تخصصاً فريداً يجمع بين نظم المعلومات والعلوم المالية والتجارية كما يضم نخبة منتقاة من أساتذة كليات التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لإكسابهم مهارات تطبيقات الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يؤهلهم لفرص عمل متنوعة ومختلفة داخل وخارج مصر، بل ويؤهلهم ليصبحوا خبراء متميزين وقياديين بارعين في المستقبل.



جديرٌ بالذكر أنه قد تم خلال الحفل تسليم دروع البرنامج تكريماً لكلٍ من الدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب والدكتور عبد السلام نوير والدكتور محمد العدوي، إلى جانب مؤسسي البرنامج الدكتور مصطفى قايد منسق البرنامج، والدكتور أحمد عبد الوهاب المسجل العام للبرنامج، والدكتور رمضان مشرف المشرف المالي للبرنامج، كما تم تسليم شهادات التقدير لمسئولي الإرشاد الأكاديمي بالبرنامج وعدد من الموظفين المتميزين العاملين بالبرنامج.





المقر



جانب من افتتاح رئيس جامعة أسيوط ونائبه المقر الجديد لبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بكلية التجارة



جانب من الإفتتاح



خلال حديث رئيس الجامعة



رئيس جامعة أسيوط ونائبه يفتتحان المقر الجديد لبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بكلية التجارة



رئيس جامعة أسيوط ونائبه يفتتحان المقر الجديد



رئيس جامعة أسيوط يفتتح المقر الجديد



هلى هامش الإفتتاح



