اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: المواطن لم يشعر بأى نقص فى السلع خلال جائحة كورونا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:14 م
رئيس الوزراء: المواطن لم يشعر بأى نقص فى السلع خلال جائحة كورونا الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لم تجعل المواطن فى ظل أزمة كورونا يشعر بأى نقص فى السلع، فى حين أن هناك دول أخرى متقدمة كان شعبها يقف طابور للحصول على زجاجة لبن.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة، وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه، وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين أولا. 
 
وأضاف أن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (1)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (2)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (3)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (4)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (5)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (6)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (7)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (8)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (9)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (10)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (11)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (12)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (13)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (14)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (15)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (16)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (17)
 

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية

قرارات مجلس الوزراء

كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى فى محافظات الصعيد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:59 م

رئيس الوزراء: اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية يوم تاريخى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:55 م

رئيس الوزراء: ما تم فى العاصمة الإدارية خلال 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:54 م

الصحة تستعرض تقريرها باجتماع "الوزراء".. خالد عبد الغفار: رعاية كاملة للمصريين الثلاثة المصابين بأوميكرون حتى تعافيهم.. ويؤكد: إجراءات لمنح جرعة اللقاح الثانية للمتخلفين.. هناك أكثر من 62 مليون جرعة متاحة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة