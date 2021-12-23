رئيس الوزراء: المواطن لم يشعر بأى نقص فى السلع خلال جائحة كورونا

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لم تجعل المواطن فى ظل أزمة كورونا يشعر بأى نقص فى السلع، فى حين أن هناك دول أخرى متقدمة كان شعبها يقف طابور للحصول على زجاجة لبن.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة، وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه، وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين أولا.

وأضاف أن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.