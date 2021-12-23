رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى فى محافظات الصعيد

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، موضحا فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية أن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أي دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى، موضحا ان العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.