اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:24 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهى فى سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين حيث اصطحب المطران القس يشوع والقس حمدي صدقي لمشاركته الصلاة.

 

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة 60 من الرجال المسجونين الأجانب و 79 من النساء المصريين والأجانب، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد وبعض التبرعات النقدية والبطاطين.

 

وتقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور  سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

سجن القناطر

خدمه السجناء

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