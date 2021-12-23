دراسة بريطانية: المصابون بمتحور "أوميكرون" أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة

قالت دراسة أولية أجرتها وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، إن الأشخاص المصابين بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا، أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.
وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - أن النتائج المبكرة لهذه الدراسة تشير إلى أن احتمالية خضوع الأفراد لحالات الطوارئ الطبية أقل بنسبة 30-45 %، إذا كانوا مصابين بـ"اوميكرون" على النقيض من المتحور الآخر "دلتا".
وأضافت البيانات الأولية أن احتمالية حاجة هؤلاء الأفراد لدخول المستشفى تقل بنسبة 50-70٪.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذه النتئاج تتشابه إلى حد كبير مع التقديرات التى توصل إليها باحثون فى اسكتلندا وكلية"إمبريال كوليدج" فى لندن أمس الأربعاء.
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