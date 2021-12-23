دراسة بريطانية: المصابون بمتحور "أوميكرون" أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة

لندن /أ ش أ/

قالت دراسة أولية أجرتها وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، إن الأشخاص المصابين بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا، أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - أن النتائج المبكرة لهذه الدراسة تشير إلى أن احتمالية خضوع الأفراد لحالات الطوارئ الطبية أقل بنسبة 30-45 %، إذا كانوا مصابين بـ"اوميكرون" على النقيض من المتحور الآخر "دلتا".

وأضافت البيانات الأولية أن احتمالية حاجة هؤلاء الأفراد لدخول المستشفى تقل بنسبة 50-70٪.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذه النتئاج تتشابه إلى حد كبير مع التقديرات التى توصل إليها باحثون فى اسكتلندا وكلية"إمبريال كوليدج" فى لندن أمس الأربعاء.