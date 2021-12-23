دراسة بريطانية: "أوميكرون" أقل خطورة بنسبة 40% من متغير دلتا

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت دراستين بريطانيتين ان متحور اوميكرون الجديد اقل خطرا من متحور دلتا في حدوث اعراض شديدة وهو ما يدعم موقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإيقاف المزيد من قيود كورونا بالتزامن مع موسم العطلات، وفقا لصحيفة تايمز البريطانية، حيث تم تقليل مخاطر طلب الإقامة في المستشفى بنسبة 40 % على الأقل للأشخاص الذين يعانون من أوميكرون مقارنة مع دلتا.

ووفقا للتقرير، قام فريق في إمبريال كوليدج بقيادة البروفيسور نيل فيرجسون بتحليل سجلات اللقاحات في المستشفى بين جميع حالات كورونا في إنجلترا بين 1 و 14 ديسمبر تضمنت مجموعة البيانات 56 الف حالة من أوميكرون و 269 الف حالة دلتا.

وجد تقريرهم أن خطر أي حضور إلى المستشفى كان أقل بنسبة 20% إلى 25% مع أوميكرون مقابل دلتا ، و 40% -45% أقل عندما أسفرت الزيارة عن دخول المستشفى لليلة واحدة على الأقل.

وفي نفس السياق تستند دراسة اسكتلندية إلى أعداد صغيرة من إصابات اوميكرون كانت في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 وسجل الباحثون 15 حالة دخول إلى المستشفى بسبب أوميكرون.

جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات اليومية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 106122، وكشفت هيئة الصحة الوطنية إن مستشفيات لندن سجلت 301 حالة في 20 ديسمبر.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حكومته لن تفرض قيودا جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أعياد الكريسماس، وأرجع جونسون قراره إلى عدم توافر أدلة كافية لفرض قيود أكثر شدة، مشيرا إلى أن حكومته ستظل تتابع بيانات تفشي متحور "أوميكرون" عن كثب.



في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الوضع لا يزال صعبا للغاية، مشيرا إلى إمكانية أن تتخذ حكومته إجراءات بعد أعياد الكريسماس إذا استدعى الأمر.