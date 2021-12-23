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حصاد 2021.. مفتى الجمهورية: نسقنا لفتح 5 أفرع جديدة بالمحافظات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:40 ص
حصاد 2021.. مفتى الجمهورية: نسقنا لفتح 5 أفرع جديدة بالمحافظات دار الافتاء
كتب لؤى على

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها ونشر خدماتها في مختلف محافظات مصر، توجَّهت الدار لإنشاء فروع جديدة لها في محافظات مصر؛ تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية الخمسية التي بدأتها الدار، وتهدف في المقام الأول إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، والتيسير عليهم للحصول على الفتوى الصحيحة من أمناء الفتوى المتخصصين بدار الإفتاء، وغيرها من الخدمات الشرعية. 
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد 2021، أنه قد تم التنسيق لفتح فروعٍ في خمس محافظات على مستوى الجمهورية. 
 
وفي هذا الشأن وقَّع الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بروتوكول تعاون لتأسيس فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية. 
 
كذلك افتتحت الدار فرعًا جديدًا لها في محافظة بني سويف، وذلك بمقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف، حيث يبدأ العمل فيه يوميًّا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فيما عدا الجمعة والسبت. 
 
كما وقَّع المفتي مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، هذا إلى جانب التنسيق لافتتاح فرعين آخرين بمحافظتي شمال سيناء وسوهاج. 
 

حصاد دار الافتاء 2021

حصاد الافتاء 2021

حصاد 2021

دار الافتاء

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