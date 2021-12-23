اليوم السابع
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حبس نجار موبيليا 4 أيام بعد ضبه بـ6 قطع لمخدر الحشيش داخل علبة سجائر بشبرا الخيمة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:19 م
حبس نجار موبيليا 4 أيام بعد ضبه بـ6 قطع لمخدر الحشيش داخل علبة سجائر بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية من ضبط نجار موبيليا، مقيم الشرابية القاهرة، بحوزته كمية من المواد المخدرة داخل علبة سجائر، ومبلغ مالى، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتمكن ضباط قسم شرطة الضواحى التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بضبط نجار موبيليا بحوزته كمية من المواد المخدرة داخل علبة سجائر، ومبلغ مالى وذلك بدائرة القسم.

وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين تمكن ضباط قسم شرطة الضواحى التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط "ش ح م"، 42 سنة، نجار موبيليا، مقيم الشرابية القاهرة، بحوزته علبة سجائر بها 6 قطع لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحملو للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

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علبة سجائر

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