جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ277 مليون حالة

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 277 مليونا و153 ألفا و704 حالات.



وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و377 ألفا و204 وفيات.



وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 51.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 812 ألفا و69 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ618 ألفا و91 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 478 ألفا و325 وفاة.