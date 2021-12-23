وذكرت صحيفة "أفريكا نيوزروم" المحلية أن الهيئة التنظيمية، هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا، وافقت أيضًا على استخدام لقاح "فايزر" كمعزز لسلسلة جرعتين من لقاح "فايزر" الأساسي وهذه الموافقة لتطعيم الأشخاص بعد ستة أشهر من إعطاء الجرعة الثانية (أو في حالة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين يتلقون جرعة أولية إضافية، بعد الجرعة الثالثة).


واعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيوفر برنامج التطعيم الوطني لقاحات "فايزر" المعززة، لأي شخص تلقى جرعته الأخيرة على الأقل 6 أشهر منذ الجرعة الأولية الثانية.
وتأتي هذه القرارات بعد اكتشاف جنوب أفريقيا متغير فيروس "كورونا" أوميكرون، والذي انتشر في معظم أنحاء العالم حاليًا بعد متغير "دلتا".