جنايات الإسكندرية تقضى ببراءة متهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة العامرية

كتب أحمد الجعفرى

قضت الدائرة 7 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية ببراءة المتهم "ب.ز" من اتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم وآخرين باتهام الاتجار في المواد المخدرة "الهروين" بعد بلاغ أهالي العامرية، بمشاجرة داخل سيارة أجرة مملوكة لأحد المتهمين تدخل فيها الأهالي لفضها، وألقي أحد المتهمين عدد اثنين كيس بلاستكي، محاولا التخلص منهما، فقام الأهالي باستبيانهم فوجدوا بهما جوهر مخدر الهروين، وحكمت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه على المتهمين.

وبعد إعادة إجراءات محاكمة المتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة بجلسة اليوم الخميس، بإلغاء حكم السجن المؤبد والغرامة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.