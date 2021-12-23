جمال السمالوطي رئيساً لغرفة صناعة الجلود.. وأبو حلقة والألماني وكيلين

كتب إسلام سعيد

طارق بلال ممثلا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات

نظمت غرفة صناعة الجلود، اليوم الخميس، الجلسة الإجرائية، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب وممثلاً عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2021-2025.

وفاز جمال السمالوطي، بمنصب رئيس غرفة صناعة الجلود بالتزكية، وأسفرت الانتخابات أيضا عن فوز يحيى أبو حلقة وأحمد الألماني بمنصب الوكيلين، ونادر الكبير ومؤمن التميمي بعضوية هيئة مكتب الغرفة.

كما تم اختيار طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ممثلا للمجلس في عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة ستواصل جهودها خلال الدورة الجديدة لرفع الأسعار الإسترشادية للفوندي والأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة والتعاون مع الجهات المعنية لوقف التهرب الجمركي ومواجهة ظاهرة التهريب مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الدورة الجديدة على زيادة الإستثمارات في صناعة المكونات والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية لتصبح بديلا للمستورد مما يساهم في الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن غرفة صناعة الجلود ستخطط لزيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للجلود ومكاتب التمثيل التجاري والحصول على أكبر دعم للمعارض الخارجية المستهدفة وتنشيط البعثات التجارية الترويجية مما يساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً.

وأضاف أن غرفة صناعة الجلود ستضع التدريب على رأس أولوياتها من خلال العمل على تطوير أقسام الجلود بالتعليم الفني وكذلك التدريب المهني لتوفير عمالة فنية ماهرة للقطاع بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أنه سيتم العمل أيضا على إنشاء مركز الموضة والدعم الفني وربطه بمراكز الموضة العالمية حتى يستطيع أصحاب المصانع الاطلاع على كل ماهو جديد في هذه الصناعة على مستوى العالم .