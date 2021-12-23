جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب عدد من الشيش الإلكترونية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو اشتبه هيثم أحمد عبدالحكم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادمة من روسيا حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مصطفى بحر إشراف مدير الحركه إبراهيم عامر رئيس القسم فتبين وجود 114 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا " IQOS " ( شيش إلكترونية ).

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 218 لسنة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .