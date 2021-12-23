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جامعة القاهرة تنظم حفل وضع حجر أساس مجمع طبى للأطفال بالفرع الدولى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:54 م
جامعة القاهرة تنظم حفل وضع حجر أساس مجمع طبى للأطفال بالفرع الدولى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة  حفل  "وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021 الساعة 11 ظهرًا بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.
 
ويقام مشروع المجمع الطبي للأطفال على مساحة 88 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من مبنى المستشفى الرئيس، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب، ومعهد للتمريض، وسكن للأطباء والتمريض، بالاضافة إلى مبنى الخدمات الأول المخصص لغرف التكييف، والمبنى الثاني مخصص لمحطة الغازات والغلايات.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التعليم العالى

مجمع الاطفال

جامعة القاهرة الدولية

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