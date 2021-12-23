جائزة مصر للتميز الحكومى تعلن جامعة أسيوط أول جامعة تطلق "جوائز التميز الداخلية"

كتبت أسماء أمين

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية لمختلف وحدات الجهاز الاداري بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية من الجائزة، حيث جاءت جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق جائزتها الداخلية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

ومن جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طــارق الجمال، تعد الجامعة الأولى في تدشين جوائز التميز الداخلي "جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز" والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإداري، ورفع روح المنافسة وبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار تهيئة وتأهيل الكليات والإدارات والموظفين للمشاركة في كل الجوائز المحلية والدولية.

وأعربت الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، مما يساهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي.

يشار إلى أن إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي تقوم بتقديم الدعم الفنى لإطلاق تلك الجوائز الداخلية بالجامعات بقيادة الدكتور عبد الحكيم رضوان، والدكتور محمد عبدالسلام من فريق التقييم بالجائزة، وتشمل تنفيذ دورات تدريبية لفريق إدارة الجائزة الداخلية، وشرح المبادئ الأساسية لعمليات التقييم وادارة فعاليات الجائزة، وذلك حرصًا من إدارة الجائزة على بناء كوادر تقييمية في الجامعات. وتأتي بعد ذلك مرحلة التقييم المكتبي، ثم مرحلة الزيارات الميدانية والتي تم فيها زيارة الكليات المتأهلة، وإعداد التقارير المبدئية والنهائية ونماذج العرض تمهيدًا لعرضها على لجنة التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعات وذلك لإعلان نتائج الكليات المتأهلة للمراكز الأولى.