تنظيف تماثيل وجداريات مدخل مدينة قنا الغربى

قنا- صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس، حملة نظافة بالتنسيق مع مجلس قروى دندرة، لتنظيف تماثيل وجداريات مدخل مدينة قنا الغربي بقرية الترامسة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، بأنه بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالنظافة والمتابعة الدائمة لجميع نوافير المياه والجداريات والتماثيل الجمالية بمدينة قنا، للتحسين من المظهر العام والحفاظ عليهم، تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بشكل دوري بمتابعة ونظافة المناظر الجمالية لخلق بيئة مناسبة ومظهر جمالي بالمدينة مما ينعكس على نفوس المواطنين بالإيجاب.

وتابع رئيس مجلس المدينة، أن قسم الزراعة بالوحدة المحلية أيضاً يواصل أعماله بشكل مستمر في زراعة الحدائق العامة بالزهور والورود والنجيل لخلق لمسة جمالية رائعة وسط المدينة، ويواصل أيضاً إنشاء حدائق جديدة وسط المدينة لاسيما حي المساكن شرق المدين.