تقرير: اندلاع 300 حريق بغابات الامازون فى 2021

فاطمة شوقى

كانت حرائق رئة الأرض من أكثر الصور التى هزت العالم فى أمريكا اللاتينية والعالم، حيث أكدت هيئة مراقبة الأمازون والانديز MAAP أن غابات الأمازون شهدت 300 حريق خلال 2021، وغالبيتها فى البرازيل.

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو " البرازيلية إلى أنه في المجموع، تم اكتشاف 287 حريقًا رئيسيًا من معلومات الأقمار الصناعية الفضائية في حوض الأمازون، تشاركها بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجيانا الفرنسية وجيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.

وتركز البرازيل 77٪ من الحرائق المسجلة في كامل أراضي الأمازون، تليها بوليفيا بـ (13٪) ، وبيرو (8٪) وكولومبيا (2٪) .

وتضاعفت الحرائق في البرازيل عن الأرقام المسجلة فى نفس التواريخ عام 2020، وهو العام الذى كان بالفعل شديدًا بشكل خاص، حيث تم اكتشاف 2250 حريقًا طوال الموسم.

ما يقرب من 70٪ من الحرائق التي حدثت في الأراضي البرازيلية تتوافق مع مساحات شاسعة أزيلت غاباتها في الأشهر السابقة من أجل زرع المحاصيل أو الأراضي للماشية.

وقد حدث هذا في الغالب في الأراضي العشبية، حيث تم حرق مساحة تعادل 35000 هكتار، ولكن أيضًا في أراضي السكان الأصليين التي تنتمي إلى المجموعات العرقية.

وحذر مات فينر الباحث الرئيسى "كانت هذه المناطق غابات منذ عام واحد فقط ،" وذلك خلال مؤتمر حول هذا الموضوع نظمته منظمتا الحفاظ على الأمازون وانقاذ الامازون Servir-Amazonía.

وأشار التقرير الذى نشرته الصحيفة إلى أن ولاية ماتو جروسو البرازيلية الأكثر تضررا، فحسب الولاية ، سجلت ماتو جروسو 43٪ من جميع الحرائق المكتشفة في البرازيل ، تليها أمازوناس (29٪) ، بارا (14٪) ، روندونيا (12٪) وعكا (2٪).

من بين 35 حريقًا تم تسجيلها في بوليفيا ، وقعت معظم الحرائق في مقاطعتي سانتا كروز وبيني ، حيث دمرت النيران حوالي 19000 هكتار من الأراضي العشبية الطبيعية.

وفي الوقت نفسه ، تركزت الحرائق في بيرو في الغابة الجبلية للمنحدر الشرقي لجبال الأنديز ، حيث تأثرت 2600 هكتار.