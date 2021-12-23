اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:05 م
أكرم القصاص
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تقارير: نيجيريا تتخلص من أكثر من مليون جرعة لقاح أسترازينيكا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:41 م
تقارير: نيجيريا تتخلص من أكثر من مليون جرعة لقاح أسترازينيكا لقاحات كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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تخلصت نيجيريا من أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد أسبوع تقريبا من إعلان مسؤولين نيجيريين انتهاء صلاحية عدد مماثل من اللقاحات في المخزون الوطني.


وأفادت تقارير صحفية، وفقا لموقع "اول افريكا" الإخباري الإفريقي، اليوم الخميس، بأن نيجيريا أتلفت اللقاحات وتخلصت منها في موقع بالقرب من العاصمة أبوجا.
من جانبه، قال فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، إنه كان يجب إتلاف اللقاحات لأن النيجيريين بحاجة إلى الثقة في عملية التطعيم.
يشار إلى أن نيجيريا هي إحدى الدول في إفريقيا التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، فحتى الآن، أكدت الدولة أكثر من 227 ألف حالة إصابة وما يقرب من 3 آلاف حالة وفاة، حيث لم تقم السلطات النيجيرية حتى الآن سوى بتحصين 3 بالمائة فقط من سكانها ضد كوفيد-19.


نيجيريا

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كورونا فى نيجيريا

لقاح أسترازينيكا

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