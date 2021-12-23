تفعيل خدمة الرسائل القصيرة للمترددين على المراكز التكنولوجية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفعيل خدمة الرسائل القصيرة(SMS) للمواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجيه ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة عبر التطبيق الموحد الخاص بالمراكز التكنولوجية، لإخطار المواطن بموقف الطلب أو الخدمة الخاصه به.



وأوضح محافظ الشرقية، أن تفعيل خدمة (SMS) بالمراكز التكنولوجية يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتخفيف العبء والجهد والوقت عن كاهل المواطنين، وتخفيف أعداد المترددين علي المراكز التكنولوجية لمتابعة مراحل وإجراءات تنفيذ طلباتهم المقدمه بالمراكز التكنولوجية.



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة تقدم 141 خدمه متنوعه للمواطنين ، من خلال 19 مركز تكنولوجي متواجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تواجد خدمه المراكز التكنولوجيه المتنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمناطق الأكثر كثافة ، بالإضافة إلى تفعيل بوابه " خدمات المحليات " والتي تتيح للمواطنين 42 خدمة متنوعة بدايه من تقديم الطلب إلكترونياً والحصول على الخدمة وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني في إطار خطه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.



أكد نائب المحافظ ، أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع ، والإنتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.



كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال نقل وزراعة أعمدة الإنارة الجاري تنفيذها بشارع طلبة عويضة، وذلك ضمن خطه التطوير الجارية بالمنطقة والتي تشهد كشط الأسفلت القديم ورفع البلدورات ونقل أكشاك وأعمدة الكهرباء وكبائن التليفونات من الجزيرة الوسطي بعد إزالتها لتوسعه الشارعين وتوحيد اتجاه السيارات وذلك لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.



إطمأن المحافظ على تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة والتي تشهد زرع أعمدة الإنارة على جانبي شارع طلبة عويضه ووضع طبقة السن تمهيداً لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الإنتهاء من نقل وزراعة أعمدة الإنارة على جانبي الشوارع التي ضمن خطة التطوير والتأكد من عزل الأعمدة ورفع النزلات الكهربائية مع مراعاه تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المواطنين.

وفى سياق أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أشار سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان تم توزيع 200 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى مركز الزقازيق ومدينة القرين وذلك ضمن حملة (ستر ودفا ) الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من صقيع وبرد الشتاء وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ، لافتا إلى أنه تم توزيع 100 لحاف وبطانية على المستحقين بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و 100 لحاف وبطانية آخرين على المستحقين بقرية مفارق أبو نصار بمدينه القرين.

كما أوضح مدير جمعية الأورمان أن توزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين هو نشاط خيري موسمي أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات تحت شعار "ستر ودفا " وتحرص على تنفيذه سنوياً مع قدوم فصل الشتاء للوصول لأكبر عدد من المستحقين وحمايتهم من صقيع وبرد الشتاء.



احلال اعمدة الإنارة



أعمدة الإنارة



اعمدة انارة



تركيب أعمدة إنارة



توزيع 200 لحاف وبطانيه على المستحقين بقرى الزقازيق والقرين



جانب من تجديد اعمدة الإنارة