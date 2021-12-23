تفاصيل ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية بمطار القاهرة ..صور

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية داخل طرود مصدرة إلي الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك، اشتبهت شيماء شعراوى مأمور الحركة فى مشمول البوليصة رقم 22915184562 بيان جمركي رقم 70918 لسنة 2021 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 9 طرود بوزن إجمالي 350 كيلو أنتيكات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر ولبيب شوقى ومحمد حامد ومحمود عبد الرحمن وأيمن صلاح للمعاينة الفعلية، فتبين وجود عدد 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدى مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات بها زخارف نباتية ومجموعة من الأوانى الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك فى أثريتهم.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط رقم 5 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.